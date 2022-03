Jetzt positionieren sich auch die Royals öffentlich

Bei William und Kate hört die Solidaritätsbekennung des britischen Königshauses allerdings noch lange nicht auf. Denn Herzogin Camilla (74) engagierte sich ebenfalls für die Ukraine und griff dafür tief in die eigene Tasche. Die Ehefrau von Kronprinz Charles (73) spendete für die Opfer des Krieges – und zwar aus ihrem Privatvermögen. Nachdem die Herzogin der ukrainischen katholischen Kirche in London einen Besuch abstattete, war sie in Tränen aufgelöst. Sie hörte die Schicksale von Flüchtlingen und beschloss, helfen zu wollen. Ihr Ehemann schloss sich direkt an und veranlasste ebenfalls die Überweisung von gewissen Spendenbeträgen an zwei wohltätige Organisationen.