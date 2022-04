Bilder der Queen und Andrew sollten gar nie gemacht werden

Es entstanden wohl gemischte Gefühle in allen Britinnen und Briten, als Queen Elizabeth II. (95) bei der Gedenkfeier ihres verstorbenen Ehemannes Prinz Philip (1921-2021) durch einen Seiteneingang vom nicht ganz beliebten Prinz Andrew (62) in die Kirche der Westminster Abbey geführt wurde. Prinz Andrew selbst schien die Momente am Arm seiner Mutter durchaus genossen zu haben, denn er soll bereits weitere Auftritte mit der Königin geplant haben. Beim Rest der Anwesenden (und Nicht-Anwesenden) hingegen sorgten die Bilder eher für Unmut.