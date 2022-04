«Elisabeth II. stirbt als am längsten regierende Königin der britischen Geschichte», titelt die brasilianische Zeitung «Folha de São Paulo» am Montag 11. April 2022. Im ersten Abschnitt des Artikel heisst es: «Sie starb im Alter von XX an den Folgen von XXXXXXX». Schnell wird klar, hier ist etwas schief gelaufen. Doch die Meldung einer der grössten Zeitungen Brasiliens verbreitet sich in Windeseile im ganzen Land.