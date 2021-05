Brechen Will und Kate bei Charlotte mit der Tradition?

Und noch andere sorgen sich um das Brechen einer Tradition: dass ihnen eben genau das jüngste Porträtfoto von Prinzessin Charlotte verwehrt bleibt. Die feiert just am Sonntag ihren 6. Geburtstag – und damit mitten während des stillen Protests. «Heisst das also, dass es an Prinzessin Charlottes Geburtstag am 2. Mai keine Posts geben wird?», fragt ein Fan. Viele teilen seine Sorge. «Ich mag die Bilder zu den Geburtstagen sehr. So schade, dass der Boykott den 2. betrifft.»