Am britischen Hof ist es normal, dass die Königin Hofdamen aus der Aristokratie, also dem Adel, stammen und nicht aus dem gemeinen Volk. Sie erhalten zudem keinen Lohn für ihre Aufgabe und verpflichten sich in der Regel ein Leben lang – sei es das der Königin oder das eigene. So versammelte auch die verstorbene Queen Elizabeth II. (96) auch gerne eine Reihe an Hofdamen um sich herum – eine Tradition, die sie sehr schätzte und an der sie mit Freuden fest hielt. Gegen Ende öffnete sich die traditionsliebende Monarchin allerdings ein wenig und holte ihre Hofschneiderin Angela Kelly in den Palast, um dort mit ihr zu wohnen – die Schneiderin war bis zum Schluss eine der engsten Vertrauten von Elizabeth.