Fürst Albert: Ist die aktuelle Krise eine Gefahr?

Denn eine Krise belastet das Fürstentum. Fürst Albert trennte sich von vier seiner engsten Berater, die in zwielichtige Immobiliengeschäfte verwickelt sein sollen, die Ermittlungen laufen. Es gab Durchsuchungen in Häusern und Büros – und Pierre-Olivier Sur, der Anwalt von Claude Palmero, sagte der französischen Tageszeitung «Le Figaro»: «Die bei meinem Klienten beschlagnahmten Dokumente haben Albert jetzt in das Zentrum des Verfahrens gestellt. Die Razzia, die Claude Palmero betrifft, ist auch eine Razzia gegen den Fürsten. In diesem Verfahren werden alle Geheimnisse von Albert ans Licht kommen – sowohl seine persönlichen als auch staatliche.»