Fürstin Charlène soll alleine in die Schweiz gezogen sein

Jetzt aber scheint die Ehe von Fürst Albert und Fürstin Charlène am Ende zu sein, schenkt man den Gerüchten Glauben. Denn während Albert als Fürst weiterhin in Monaco residiert, soll Charlène in der Schweiz eine neue Heimat für sich gefunden haben. Eine Scheidung bedeutet das zwar aktuell nicht, aber wie der Insider sagt, seien Albert und Charlène nur noch ein «zeremonielles Paar». Das heisst, sie erklärte sich damit einverstanden, an offiziellen Anlässen in Monaco noch an Alberts Seite als seine Ehefrau und Fürstin aufzutreten.