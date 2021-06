Charlène von Monaco bricht ihr Schweigen

Die ehemalige Profischwimmerin steckt in Südafrika fest. Dorthin reiste Charlène, um sich gegen die Nashornwilderei und für den Artenschutz einzusetzen – und zwar ohne Ehegatten und Kinder. Eigentlich sollte sie längst wieder in Monaco sein, doch wie «Monaco Matin» schreibt, leidet Charlène gemäss einem Statement des Palastes an einer Infektion im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Aus Rücksicht auf ihre Gesundheit dürfe sie deshalb momentan nicht nach Hause fliegen.