Obwohl damit deutlich wird, dass Charlène das heimische Weihnachtsfest verpassen wird, kommt im Communiqué gleichwohl etwas Optimismus auf. Ist doch davon zu lesen, dass Charlènes Erholung gut vorangeht – wo auch immer das passiert. Denn am Nationalfeiertag am 19. November hatte Charlènes Gatte Fürst Albert, 63, zwar bekanntgegeben, dass sich seine Frau in eine Klinik begeben hat, um sich von einer «psychischen und physischen Erschöpfung» zu erholen. Wo sich diese Klinik befindet, darüber kann allerdings nur spekuliert werden. Zürich steht ganz weit oben auf der Liste, wenngleich ein entsprechender Aufenthalt in der Limmatstadt weder vom Palast noch von der Klinik selbst bestätigt worden ist.