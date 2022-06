Glückliche Fürstin

Charlènes strahlender Auftritt am TV-Festival von Monte-Carlo

Oft schaute sie in den vergangene Monaten betrübt in die Kameras. Kein Wunder, den Fürstin Charlène von Monaco hat eine schwere Zeit hinter sich. Seit längerem lächelte sie aber wieder entspannt an der Seit von Fürst Alert. So auch bei ihrem letzten Auftritt am Wochenende.