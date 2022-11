Im Podcast «Corinna and the King» zwitschert die gebürtige Deutsche Corinna zu Sayn Wittgenstein (58) fleissig über ihre von 2004 bis 2009 andauernde Affäre zum spanischen Alt-König Juan Carlos (84). Viel Gutes erzählt sie nicht über ihren Ex-Geliebten, der jetzt in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Exil lebt.