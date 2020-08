Damit haben die Royal-Ladys ihr Zwischenjahr verbracht

Bevor sie schliesslich das Studium desselben Fachs auf Bachelorstufe an der University of St Andrews in Schottland antrat, wo sie später Prinz William, 38, kennenlernte, nutzte sie die Zeit für soziales Engagement. Anfang 2001 reiste sie nach Chile, um während zehn Wochen in einem Entwicklungsprojekt mitzuarbeiten. Die restliche Zeit ihres Zwischenjahrs verbrachte sie auf dem Wasser: Sie stockte mit ihrem Job als Deckhelferin auf Schiffen ihr Studi-Budget auf. Rund 70 Franken soll sie gemäss «Marie Claire» für einen Tag an Bord erhalten haben – und das bei Arbeitsbeginn um 7 Uhr morgens und Schichtende um frühestens 6 Uhr abends. Und da sage einer mal, Royals könnten nicht arbeiten!