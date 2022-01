Royale Welpen sorgen für die Jöh-Musik

Dänen-Zwillinge mutieren auf neuen Fotos fast zu Statisten

Zum Geburtstag der dänischen Zwillinge hat der Hof neue Porträts von Josephine und Vincent veröffentlicht. So gross die beiden mittlerweile geworden sind, so klein sind die gar nicht mal so heimlichen Stars auf den Fotos. Die Welpen der Familie verzücken alle – wie es viele Vierbeiner auch bei anderen Royals schon tierisch getan haben.