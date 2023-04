Camilla und ihr Ex blieben gute Freunde

Auf den zweiten Blick überrascht dies aber gar nicht so sehr, denn Andrew Parker Bowles ist seit Jahren nicht nur mit Camilla, sondern mit der ganzen Königsfamilie eng befreundet. Der 83-Jährige sei gar «eine feste Grösse im Leben von Königin Camilla», so die «Sunday Times». Darum wird Parker Bowles an vorderster Front mit dabei sein, wenn in der Westminster Abbey seine Ex-Frau an König Charles Seite zur Königin gekrönt wird. Ausserdem werden auch die gemeinsamen Enkel von Andrew Parker Bowles und Camilla eine Rolle in der Zeremonie spielen – dies will der stolze Grossvater kaum verpassen.