Im März dieses Jahres gab Prinzessin Kate (42) überraschend bekannt, dass sie sich einer Krebstherapie unterziehen müsse. Eine Nachricht, die um die Welt ging und schockierte. Monatelang herrschte Ungewissheit über den Gesundheitszustand der Royal, bis sie am Montag, 9. September, mit einer freudigen Nachricht ans britische Volk herantrat: Prinzessin Kates präventive Chemotherapie ist abgeschlossen. «Der Sommer geht zu Ende, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben», erklärt die Prinzessin in einem Video, dass sie mit Prinz William (42) und den drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in einer idyllischen Umgebung zeigt.