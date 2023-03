Kylie Minogue gibt King Charles einen Korb

Es soll der wichtigste Tag im Leben von Charles III. (74) werden, wenn er am 6. Mai in London festlich zum König des Vereinigten Königreichs Grossbritannien, Nordirland und des Commonwealth gekrönt wird. Alles muss an diesem Tag stimmen und nach dem Geschmack des Monarchen sein. Gewisse Faktoren kann Charles nur bedingt beeinflussen und besonders die Rolle seine Sohnes Prinz Harry (38) entzieht sich mehr oder weniger seiner Macht. Damit aber zumindest die musikalische Untermalung der Zeremonie in der Westminster Abbey nach seinem Geschmack ist, hat der König die Playlist gleich selber zusammengestellt.