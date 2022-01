Das Ende des Horror-Jahres musste Charlène allein begehen

Bei den Monegassen war es 2021. Im Gegensatz zu den nördlicheren Nachbarn lässt sich das Ganze allerdings in nur einen Punkt zusammenfassen: Absenz. Diese allerdings war so langwierig und so bestimmend, dass sie das Jahr zu einem ebenso schrecklichen hat werden lassen wie 1992 für die Briten. Fürstin Charlène, 43, war die Leidtragendste der Geschichte. Denn sie war es, die sechs Monate lang in ihrer Heimat Südafrika festgesessen hatte, wegen einer schweren Entzündung im Hals-Nasen-Ohren-Bereich und vielen darauffolgenden Operationen nicht nach Hause zurückkehren konnte. Und die auch die letzten Tage des Jahres in einer Klinik fernab ihrer Heimat Monaco verbringen musste – und wie sich nun herausstellen sollte: zum grössten Teil allein.