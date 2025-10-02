Das verbindet Prinz Noah von Luxemburg mit der Schweiz

Öffentliche Verkehrsmittel und Treffen mit den Freunden

Dabei legte er vor allem Wert auf ein Thema: das Aufräumen mit Vorurteilen gegen die Royals. «Ich glaube, die Leute gehen davon aus, dass ich in einer Blase lebe, aber ehrlich gesagt nehme ich öffentliche Verkehrsmittel», verrät er. Seine Bodenständigkeit zieht sich durch sämtliche Bereiche seines Lebens. «Ich hatte Praktika, treffe meine Freunde und stresse mich wie alle anderen wegen Prüfungen. Der grösste Irrglaube ist wohl, dass mir alles in die Hand gedrückt wird», erklärt der junge Prinz weiter und betont aber auch, dass er sich seiner privilegierten Stellung bewusst sei, die ihm durchaus Möglichkeiten gebe, «aber ich muss immer noch für das arbeiten, was ich will.»