Königsblau ist bei fast allen Family-Mitgliedern aus Stockholm Trumpf – und die Farbtöne seien auch aufeinander abgestimmt, so die Fachleute. So passe Prinz Daniels Krawatte zu Prinzessin Estelles Kleid. Victorias Bluse wiederum harmoniere mit Daniels Anzug. Und Oscars himmelblaues Hemd? Das helle die Szenerie auf. «Alles in allem ergibt das eine schöne Harmonie», so das Urteil.