Ganz so eitel geht Gabriel allerdings nicht immer mit sich um. Dafür hat er schlichtweg keine Zeit: Zum einen ist er gegenwärtig in der Schule voll eingespannt. Nachdem er zunächst das Sint-Jan-Berchmans-Kollegium in Brüssel besucht hat, wechselte er 2019 von der niederländischsprachigen Schule an eine internationale Schule in der belgischen Hauptstadt. Dort hat er diesen Sommer die internationale Matura gemacht – und nun steht ein grosser Schritt bevor! Wie der Hof in einem Instagram-Post bekanntgibt, wird Gabriel ab September nach Warwickshire in England ziehen. Dort wird er einen Vorbereitungskurs am National Mathematics & Science College besuchen, der ihn auf ein Studium im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und Ingenieurwesen vorbereiten soll.