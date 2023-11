Deshalb musste William alleine nach Singapur reisen

Keine Kate, dafür eine Cate

Mit diesem guten Grund werden die Fans der Prinzessin von Wales ihre Abwesenheit mit Sicherheit verziehen haben. Und nur weil Kate nicht dabei ist, heisst das nicht, dass es der Veranstaltung an Glamour fehlt. Heute, am 7. November, findet die Verleihung des Earthshot Prize statt – in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. 2021 wurde der Preis erstmals in London verliehen, vergangenes Jahr in Boston, nun also in Singapur. Mit dabei sein wird Hollywoodstar Cate Blanchett (54), die sich stark für den Klimaschutz einsetzt. Immerhin wird also eine Cate an Williams Seite stehen, wenn es auch nicht seine Kate ist.