Bewohner dürfen den Prinzen mit Will ansprechen

Auf Tresco können Herzogin Kate und Prinz William ganz sie selber sein. Sie lieben es, in ihrem Haus am Herd zu stehen, radeln mit Velos über die kleinen Wege der Insel und den Bewohnerinnen und Bewohnern ist es erlaubt, Prinz William schlicht mit Will anzusprechen – so viel Normalität gibt es in ihrem Leben nur selten. Und es werden schöne Erinnerungen wach. Als 7-jähriger Bub verbrachte William seine ersten Ferien auf Tresco, damals noch im Glauben an eine heile Familie. Mit Mutter Diana, Papa Charles und Bruder Harry genoss er unbeschwerte Sommerferien – an die späteren Dramen war für ihn noch lange nicht zu denken.