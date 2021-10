Fotograf der Wow-Fotos verrät

Die Cambridges turteln hinter Kulissen wie verliebte Teenies

Die Fotos hatten es bereits nahegelegt, nun hat deren Ersteller den Eindruck bestätigt: William und Kate sind auch nach über zehn Jahren Ehe verliebt wie am ersten Tag. Hinter den Kulissen geht es beim Prinzen-Paar so romantisch zu und her, dass sogar der Royal-Fotograf ins Schwärmen gerät.