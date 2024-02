Da verwundert es auch nicht, dass sie in ihrer Rolle als Grossmutter aufblüht. 2023 wurden Stéphanies Sohn Louis Ducruet (31) und dessen Ehefrau Marie (31) erstmals Eltern einer kleinen Tochter. Stéphanie sei ganz vernarrt in die kleine Victoire und wie Louis Ducruet kürzlich in einem Interview erzählte, wolle sie stets Zeit mit ihrer Enkelin verbringen. «Als sie geboren wurde, fragte uns meine Mutter oft: ‹Wollt ihr ins Kino gehen? Ich kann auf das Baby aufpassen.›»