Die Kinder von Prinzessin Mary und Prinz Frederik wechseln die Schule

Für Christian ist sofort Schluss

In einem neuen, offiziellen Statement teilt das dänische Königshaus nun mit, dass Christian das Elite-Internat sofort verlassen müsse – Isabella wird gar nicht erst anfangen. «Die Frage der Schulwahl unseres Sohnes Christian und unserer Tochter Isabella war für uns sehr wichtig, und der unglückliche Fall hat viele starke Meinungen in der Öffentlichkeit auf den Plan gerufen. Das ist durchaus verständlich, wenn es um das Wohl von Kindern und Jugendlichen geht. Gleichzeitig war es uns wichtig, an unserer Grundüberzeugung festzuhalten, dass wichtige Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage getroffen werden sollten. Diese Grundlage haben wir jetzt.», heisst es weiter. Das Kronprinzenpaar betont ausserdem, dass es ein «schwieriger Prozess gewesen sei.»