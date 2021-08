Die Liebe der Norweger hat gegen alle Zweifel gesiegt

Das war und ist sie tatsächlich. Und auch nur die Liebe war es, die die auf die schiefe Bahn geratene Mette-Marit in den Palast führte und zurück ins Leben. Das beschreibt Harald in seinem Buch «Kongen forteller» (auf Deutsch: «Der König erzählt»). Er war es, der seinem Buben den Segen gab für die Liaison mit Mette-Marit. Diese soll bei ihrem ersten Treffen ganz ehrlich gewesen sein und all ihre früheren Eskapaden gebeichtet haben. König Harald sagte daraufhin nur: «Das kriegen wir hin.»