Die Queen ist wieder zurück bei der Arbeit

Queen Elizabeth II. (95) scheint es langsam besser zu gehen. Nachdem man sich in letzter Zeit vermehrt Sorgen um die Monarchin machen musste, beweist sie nun erneut, dass sie mit ihren 95 Jahren noch lange nicht genug vom Königin-Sein hat. So hielt sie, rüstig wie sie ist, bereits wieder persönlich im Windsor Castle Audienzen ab – und benötigte dazu nicht einmal ihren Gehstock, mit dem sie kürzlich öfter zu sehen war. Eines der Treffen war der Poetin Grace Nichols gewidmet, die von der Queen höchstpersönlich mit der «Queen's Gold Medal for Peotry» ausgezeichnet wurde.