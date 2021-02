Doch weit gefehlt. Dass die Queen an diesem Tag spricht, hat Tradition. Denn der 8. März ist bekanntlich Commonwealth Day und an dem hält Elizabeth II., 94, jeweils eine Rede in der Westminster Abbey. Weil der Gottesdienst in der Kathedrale heuer aber der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, tritt die Queen nun im Fernsehen auf. Und wegen der Zeitverschiebung wird sie vor Meghan am TV zu sehen sein.