An Papas Krönung darf Harry nur über ein Thema sprechen

Gehen wir mal davon aus, dass Prinz Harry (38) am 6. Mai 2023 nach London fliegt, um an der Krönung seines Vater King Charles III. (74) teilzunehmen. Momentan stehen die Zeichen dafür gar nicht einmal so schlecht, obwohl am selben Tag Sohnemann Archie Harrison Mountbatten-Windsor seinen dritten Geburtstag feiert.