Bis die ersten kritischen drei Monate überstanden waren, hüteten Meghan und Harry ihr kleines Geheimnis. «Ihre frohe Neuigkeit blieb so lange geheim, bis Meghan gesund in ihr zweites Trimester startete und ihre Freude endlich mit der Welt teilen konnte», ist im Buch zu lesen. Am 14. Februar schliesslich verkündeten die Sussexes die Baby-News – an einem ganz besonderen und «rührenden» Tag, wie die Autoren anmerkten. «Derselbe Tag, an dem britische Zeitungen berichtet hatten, dass Diana schwanger mit Prinz Harry war.» Am 14. Februar 1984 war es, als Harrys Mutter ihre zweite Schwangerschaft verkündete – und damit auf den Tag 37 Jahre, bevor Harry selbst sein zweites Papa-Glück öffentlich machte.