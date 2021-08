Diese 5 Punkte dürften die Sussexes ins Schwitzen bringen

Die Biografie über die abtrünnigen Royals nämlich, die bereits im vergangenen Sommer für mächtig Wirbel gesorgt hatte, erhält einen neuen Anstrich. Am 31. August erscheint die überarbeitete Version. Zwar soll es Co-Autor Omid Scobie zufolge keine neuen Kapitel geben. Die brisantesten Entwicklungen bei den Sussexes des letzten Jahres aber sollen in einem ausgebauten Nachwort Unterschlupf finden. Und da kommt seit der Erstveröffentlichung einiges zusammen: skandalöse Interviews, heftige Vorwürfe, ein neues Leben fernab des Palasts. Und dabei soll ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden – ob das in Meghans und Harrys Sinne ist? Schliesslich haben gleich fünf Punkte, deren Präsenz in der Neuauflage bereits durchgesickert ist, mächtig Zündstoff.