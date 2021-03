Wohnung wäre bereit

Die Schweden hoffen auf Prinzessin Madeleines Rückkehr

Im Dezember 2019 war sie zum letzten Mal in Schweden – dann kam die Corona-Pandemie. Prinzessin Madeleine lebt mit ihrer Familie in den USA. Schwedische Medien heizen nun aber Gerüchte über eine mögliche Rückkehr der Prinzessin an. Der Palast äussert sich zwar, lässt aber Raum für Spekulationen.