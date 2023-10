Es waren Festlichkeiten, die Schweden nicht alle Tage erlebt. Bei schönstem Wetter feiert das skandinavische Land am 15. September 2023 ihren König Carl Gustaf (77), der an diesem Tag ganz seit genau 50 Jahre lang auf dem Thorn sass. Um den Monarchen königlich zu hochleben zu lassen, reisten gekrönte Häupter aus den Nachbarländern an, Tochter Prinzessin Madeleine (41) flog mit Ehemann Christopher O'Neill (49) extra aus den USA ein und überhaupt versammelte sich die ganze Familie um den gefeierten Carl Gustaf. Die ganze Familie? Nicht ganz! Schon im Vorfeld des grossen Tages musst der Jubilar drei Absagen verkraften, als ihm drei von vier seiner Schwestern eine Absage erteilten.