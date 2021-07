Jahr für Jahr freuen sich Royal-Fans darauf, am Geburtstag der Sprösslinge von Prinz William, 39, und Herzogin Kate, 39, mit einem neuen Foto der kleinen Prinzen und der Prinzessin beliefert zu werden. Doch in diesem Jahr mussten sie für einmal zittern: Weil Prinz George nach seinem EM-Final-Auftritt im Anzug heftig angefeindet wurde, sollen sich die Cambridges überlegt haben, ihn aus der Öffentlichkeit rauszuhalten – was in diesem Falle auch das traditionelle Porträt zu seinem achten Geburtstag am Donnerstag tangiert hätte.