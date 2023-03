So werweissen auch Fans von Kronprinzessin Leonor von Spanien (17), in wen sie sich verlieben könnte. Was, wenn sie sich etwa in einen Thronfolger von einem anderen Land verliebte? Beispielsweise Prinz Christian von Dänemark (17), den Sohn von Kronprinz Frederik (54). Aber keine Sorge: Die spanische Zeitung «La Razón» hat auf Twitter eine Liste gefunden, die Leonor einige andere passende Kandidaten vorschlägt.