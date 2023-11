Harry und Meghan bauen sich ein einflussreiches Netzwerk auf

Am 4. November besuchten die Sussexes in Las Vegas ein Konzert von Popstar Katy Perry (39) und wurden dort im Publikum mit neuen Freunden und Bekannten gesichtet. Und diese Personen sind nicht irgendwelche Normalbürger, sondern gehören zu den reichsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der USA. Zum einen war da Ken Griffin (55), ein schwerreicher Hedgefonds-Manager, der vor allem in Los Angeles und New York viel zu sagen haben soll. Kein Wunder: Laut dem Magazin «Forbes» hat Griffin ein Vermögen von über 30 Milliarden Schweizer Franken und dürfte mit diesem Geld so einiges bewirken können.