Diese Personen sollen Charles' engste Vertraute werden

Mit der Thronübernahme von Charles sollen verschiedene Senior Royals laut «Gala» mehr Aufgaben übernehmen, um den künftigen König besser zu unterstützen. Die Queen soll bei der Entscheidung aber auch ihre Finger im Spiel haben, denn sie soll vor allem von Edwards Ehefrau Gräfin Sophie ein grosser Fan sein – Sophie ist angeblich sogar eine der engsten Vertrauten der Queen. Kein Wunder also, dass sie auch in Zukunft wünscht, dass die Gräfin eine grosse Rolle im Königshaus spielen soll. Der Historiker Dr. Ed Owens ist der Meinung dass die Queen jedoch nicht nur aus reinen Sympathiegründen entschieden hat, dass Edward und Sophie mehr eingespannt werden sollen. «Ich habe den Eindruck, dass die Wessex' zunehmend in den Orbit der Queen gezogen werden. Die Monarchin sieht in dem Paar jemanden, der Charles helfen kann, und jemanden, der die Arbeit der Monarchie am Laufen halten kann», erklärt Owens.