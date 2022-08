Ist Prinz Edward der neue Prinz Andrew?

Jetzt soll allerdings jemand Prinz Andrew den Rang abgelaufen haben und zwar niemand geringeres als sein kleiner Bruder Prinz Edward. In den vergangenen Monaten wurde die Queen immer häufiger in Begleitung ihres Jüngsten gesehen, er kam mit ihr zur Eröffnung einer neuen U-Bahn-Linie, begleitete sie am Platinjubiläum und zur royalen Pferdeshow auf Schloss Windsor.