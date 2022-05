Die Queen verschwindet im Untergrund

Begleitet wurde die Queen bei dem Auftritt von ihrem jüngsten Sohn Prinz Edward (58), der sie auch schon zu ihrer Platin-Jubiläumsfeier am vergangenen Sonntag begleitet hatte und der auch an ihrer Seite war, als sie die royale Pferdeshow auf Schloss Windsor besuchte. Es scheint fast so, als habe Edward den Platz von Skandal-Prinz Andrew (62) eingenommen, der eigentlich immer als der Lieblingssohn der Queen galt, nun aber vor allem beim britischen Volk durch die Missbrauchs-Affäre rund um Virginia Giuffre in Ungnade gefallen ist und dem als Konsequenz sämtliche royalen Titel und Privilegien abgesprochen wurden.