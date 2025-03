Diese royalen Traditionen hat Prinzessin Kate gebrochen

Doch auch diese Tradition könnte bald ein Ende haben. Laut «Mail on Sunday» und dem «Tatler»-Magazin soll Prinz George nach seiner Schulzeit an der Lambrook-School an das Marlborough-College wechseln. Dort gingen bereits seine Mutter Kate und ihre Geschwister zur Schule. Somit wäre Prinz George der erste männliche Thronfolger der britischen Königsfamilie, der eine weiterführende Schule besucht, an dem sowohl Jungs als auch Mädchen unterrichtet werden.