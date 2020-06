Diese Royals haben ihr Glück im Ausland gefunden

Später lebte sie zwar wieder in Schweden. Mit ihrem neuen Verlobten Christopher O'Neill, 45, aber hielt es sie nie lange an demselben Ort. So wurde ihre erste Tochter Leonore, 6, in New York geboren. Prinz Nicolas, 5, kam in Stockholm zur Welt. Nur wenige Monate nach der Geburt des zweiten Kindes siedelte die gesamte Familie nach London über, ehe sie im Sommer 2018 mit dem dritten Kind Prinzessin Adrienne, 3, die Reise nach Florida antrat.