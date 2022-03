Diese Royals kommen zu Prinz Philips Gedenkfeier

Bleibt nur noch die Frage: Wird auch Queen Elizabeth II. selber beim Gedenkgottesdienst dabei sein? So hatte sie in den letzten Wochen und Monaten vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste zahlreiche Termine absagen. Nun aber hielt sie bereits wieder Audienzen auf Schloss Windsor ab, sogar ohne ihren Gehstock. Entsprechend darf man hoffen, dass sie am 29. März in der Westminster Abbey ebenfalls anwesend sein wird, um nun auch noch im grossen Rahmen und zusammen mit dem Hochadel Europas Abschied von ihrer Liebe Prinz Philip zu nehmen.