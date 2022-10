Will König Charles die Monarchie doch nicht modernisieren?

So könnte die Modernisierung der Monarchie schliesslich an Thronfolger William hängenbleiben. Dieser wolle das Königshaus angeblich runderneuern. Britischen Medienberichten zufolge plant er, weniger Mitarbeiter um sich zu scharen sowie die Monarchie «beweglicher» zu machen. Dazu gehöre auch die Abkehr vom Mantra der Queen: «Never complain, never explain» («Niemals beschweren, niemals erklären»). Das bedeutet: In Zukunft möchte das britische Königshaus transparenter werden, zum Beispiel Kosten, Steuern oder Besitztümer offenlegen. Ob es reicht, jahrzehntealte Regeln zu ersetzen, um die Monarchie zu retten? Experten glauben, die nächste Royal-Generation müsse noch mehr tun.