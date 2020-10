Die Windsor-Gene haben die Chattos gleich zwei Söhnen weitergegeben: Arthur hat mit Samuel, 24, einen älteren Bruder. Dieser ist nicht ganz so aktiv auf Instagram wie sein Geschwister, beschreibt sich aber als Liebhaber von Lehm und Worten. Letztere hat er sich zunutze gemacht, um nach der Hochzeit von Herzogin Meghan, 39, und Prinz Harry, 36, rührende Gedanken niederzuschreiben. Die Hochzeit sei «so voller Liebe, Wärme und Freude» gewesen, meinte er. Mit seinen Followern wollte er gleich etwas Liebe teilen, die er in sich gesammelt habe – und schrieb an seinen Bruder gerichtet: «Ich liebe dich, Bro! Und ich sage das nicht nur, weil du so breit bist, dass du mich zerquetschen könntest.»