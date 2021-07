Edoardo gratuliert Prinzessin Beatrice zum Hochzeitstag

Genau ein Jahr ist es her, seit sich der Geschäftsmann und die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson in der «Royal Chapel of All Saints» in Windsor das Jawort gegeben haben. Eine Hochzeit im kleinen Kreis – wegen Corona konnten nur die engsten Familienmitglieder dabei sein, unter ihnen auch Beatrice' Grosseltern, Queen Elizabeth II. und Prinz Philip.