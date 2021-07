Schwangere Beatrice zeigt sich kugelrund in Wimbledon

Für die Bauch-Premiere wählte Beatrice ein weisses Pünktchen-Kleid. Dieses setzte ihre Körpermitte aufgrund des engen Schnitts und eines Taillengürtels wunderbar in Szene. Zusätzlich sorgte Beatrice mit Volants am Saum und einer gerafften Partie am Dekolleté für weitere Highlights. Dabei bewies sie vergleichsweise ein royales Schnäppchen-Händchen: Ihren Dress gibt es für rund 430 Franken bei Self Portrait zu kaufen.