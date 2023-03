Harry und Meghan wollten ein ein Zeichen setzen

Das letzte Mal seien Harry und Meghan just dann im San Vincente Bungalow vorgefahren, als die News mit dem Rausschmiss aus dem Frogmore Cottage in England in den Medien kursierte. «Ich denke, es war definitiv ein Statement, das am Abend der Frogmore-News kam», so der Informant. Die Message der beiden sei klar gewesen: «Uns geht es gut und das können auch gerne alle sehen!»