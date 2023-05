Royals sind auch nur Menschen

Von aussen betrachtet sieht es oft sehr glamourös aus, das Leben am Hof. Doch bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass wir es in unserem normalen Leben mit unserer Arbeit vielleicht gar nicht so schlecht haben? Denn im Gegensatz zu uns müssen die Royals ihren Job unter dem kritischen Auge der Öffentlichkeit absolvieren und wenn wir uns einen Patzer leisten, hat das – im Normalfall – keine grossen Folgen und ist schnell vergessen. Wenn ein Royal bei einem öffentlichen Termin aber nur das kleinste Anzeichen von Schwächte zeigt, steht das am nächsten Tag ganz sicher in sämtlichen Nachrichten der Boulevardpresse.