Eugenie sorgt mit Bäuchlein für Begeisterung bei den Fans

Bei ihren Fans kommt Eugenies Selbstliebe supergut an. Sie sehe absolut fantastisch aus, das Mama-Dasein lasse sie strahlen, ist in vielen Kommentaren auf ihrer Instagram-Seite zu lesen. Viele Anhänger freuen sich zudem darüber, dass Eugenie sich selbstbewusst zeigt und sich keinen Stress macht damit, möglichst bald wieder auszusehen wie vor der Geburt. «Ich bin so froh, dass sie sich als normales, natürliches, realistisches Abbild davon präsentiert, wie Frauen nach einer Geburt aussehen», schwärmt eine Followerin. «Ich bin so froh, dass die Welt sich verändert und dass Celebritys den Weg ebnen, um uns aufzuzeigen, wie hart und unrealistisch das Schönheitsideal ist, das neuen Müttern auferlegt wird. Sie sieht wunderschön aus – genau so, wie sie ist!»