Eugenies Schwiegervater stirbt kurz vor Taufe seines Enkels

Der Tod des Papas von Eugenies Ehemann Jack Brooksbank, 35, war zunächst in der «Daily Mail» vermeldet worden, die sich auf die Informationen eines Palast-Insiders berufen hatte. Nun wurde von der Familie selbst eine Anzeige in der britischen Tageszeitung «Daily Telegraph» geschaltet, in der die traurige Nachricht bestätigt wurde. Demnach ist der pensionierte Wirtschaftsprüfer und Unternehmensleiter am vergangenen Donnerstag 72-jährig verstorben. «Er liebte alle schönen Dinge des Lebens, vor allem aber seine Frau, seine Freunde, seine Söhne, Schwiegertöchter und Enkelkinder», ist im Leitzirkular zu lesen. Die Einäscherung habe im Kreise der Familie stattgefunden, «Einzelheiten zur Trauerfeier werden noch bekanntgegeben».